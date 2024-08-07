醫健：健康在您手：了解長者福利津貼 減財政負擔

在照顧路上，部分護老者需要辭去工作。面對龐大的照顧開支，可以參考以下四類由政府提供的長者福利津貼，以減輕經濟壓力。

一、長者生活津貼（即「長生津」）：每月金額為4,195元，年滿65歲、通過入息及資產審查、符合居港規定及沒有同時領取「綜援」等公共福利金計劃便可申領。

二、高齡津貼（即「生果金」）：每月金額為1,620元，專為70歲以上長者而設，毋須資產審查，但須符合居港規定及沒有同時領取「綜援」等公共福利金計劃等條件。

三、傷殘津貼：津貼無年齡限制，但須通過傷殘程度評估及符合居港規定等條件，並分為普通津貼和高額津貼，前者金額為每月2,070元，須於公立醫院/診所接受醫療評估，並獲衞生署署長或醫院管理局行政總裁證明為嚴重殘疾，及情況將持續不少於6個月。高額津貼則每月可獲4,140元，除以上條件外，亦須證明申請人在日常生活中需要他人不斷照顧。

四、綜合社會保障援助（即「綜援」）：按照健康狀況，每月可獲4,195至7,130元，主要針對經濟有需要的任何年齡人士，但資產總額最多亦不能超過53,000元，同時須滿足居港規定等條件。

在申請最合適的津貼時，須注意申請條件，如津貼不能同時領取或長期離港者有機會未能符合資格等。因此了解最新政策及規定非常重要，以全面評估實際需要，獲取最適切的支援。

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