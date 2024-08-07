東呼即應：食生蠔食埋病毒 專家：自保須煮熟

揭重金屬超標 東呼即應籲少吃為妙 亂食生蠔隨時致命！美國一對網紅情侶最近因進食生蠔受到細菌感染，一人入ICU，另一人死亡。《東呼即應》邀請專家拆解其中風險，醫生強調吃生蠔可能導致創傷弧菌、大腸桿菌、甲型肝炎以至戊型肝炎等感染，就算吃較貴價生蠔也不會降低相關風險；營養師則建議，一次最多只可吃5隻至10隻蠔，過多可能引致痛風等問題。

美情侶生吃 一死一昏迷 坊間一直盛傳吃生蠔能增強男性性能力，有專家指出，生蠔內的確含有助增加男性睾固酮的微量元素鋅（zinc），但人體對於鋅的吸收和持久度的關係尚待研究，大多數只是心理作用云云。不過，吃生蠔「出事」則屢有所聞。近日有傳媒報道，美國一對網紅情侶因進食生蠔受到細菌感染，其中一人被送進醫院深切治療部，昏迷8天才甦醒，另一人更因此死亡。

據食安中心今年3月發表的2023年食物中毒個案回顧，過去10年食物中毒個案一直維持每年約100宗至250宗左右，而去年有75宗諾如病毒引致的食物中毒個案，與進食雙貝類水產有關。家庭醫生關嘉美表示，生蠔可能有細菌及病毒污染，例如創傷弧菌、大腸桿菌及甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒及諾如病毒等，吃用後可導致發燒、頭痛、肌肉痛、屙嘔、腸抽筋、胃抽筋、嚴重脫水至腎衰竭等，甚至可致死。

加檸檬汁進食無助殺菌 關醫生指，創傷弧菌通常在溫水、暖水中容易孳生，很容易在夏天吃生蠔感染，諾如病毒通常在冬天爆發，而大腸桿菌、甲型肝炎及戊型肝炎則一年四季都有。而無論選擇於高價餐廳進食生蠔、不吃腸的部分、加入檸檬汁或其他調味料，均無法殺菌或減低感染機會，惟有將生蠔煮熟後食用才安全。

除了各種細菌及病毒，生蠔體內亦較易積聚重金屬。《東方日報》早前在市面購買5種分別產自本地、內地、法國及日本的生蠔樣本，發現幾乎全部重金屬超標，其中一款內地台山蠔更水銀超標30倍、鉛超標逾9倍，醫生警告重金屬積聚體內可引致癌症，甚至增加孕婦胎死腹中及生育畸胎的風險。

含高嘌呤 多吃易痛風 「家營營養中心」營養師吳瀟娜表示，生蠔屬高蛋白低脂且營養豐富，Omega 3（不飽和脂肪酸）、鐵質、鋅等都比較豐富，但同時屬於高嘌呤食物，在人體內代謝後會形成尿酸，尿酸過高或會引致痛風；另外，生蠔是濾食性動物，進食時過濾很多海水，當中包括一些致病微生物。她建議每次不宜進食太多生蠔，約5隻至10隻已等如一餐蛋白質的攝取量，生蠔煮熟後營養價值與生吃相若，建議先煮熟再食用。

另外，創傷弧菌亦可經外露傷口接觸到海水、處理生的海產時遭割傷而感染，若着急嘗鮮直接用手開生蠔，隨時可能因而感染惡菌危及性命。市民進食生蠔等海鮮時固然要打醒十二分精神，最好「不熟不吃」，更重要的是食安部門加強把關抽查，防止問題食品流入市場。

營養師吳瀟娜（左）建議每次不宜進食太多生蠔。 東網版面新設計 一撳即睇 市民張小姐表示因怕不衞生而少食生蠔。 東呼即應爆料熱線