日韓高溫40℃ 籲適時飲水防中暑

【本報訊】暑假是港人一家大小出遊的旺季，衞生防護中心昨在社交平台呼籲，港人旅遊熱門地點如日本同韓國近期都錄得破紀錄高溫，市民若到當地旅遊必須小心留意酷熱情況。近日日、韓兩地都錄得日間氣溫攝氏40度的高溫，日本一度發出居民應留在室內的呼籲。衞生防護中心表示，市民在當地時應及時補充水分，因人類體溫一旦升至攝氏41度或以上時，可能有全身痙攣或昏迷等中暑現象，若不及時替患者降溫及急救，恐有生命危險。