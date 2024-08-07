日韓高溫40℃ 籲適時飲水防中暑
【本報訊】暑假是港人一家大小出遊的旺季，衞生防護中心昨在社交平台呼籲，港人旅遊熱門地點如日本同韓國近期都錄得破紀錄高溫，市民若到當地旅遊必須小心留意酷熱情況。近日日、韓兩地都錄得日間氣溫攝氏40度的高溫，日本一度發出居民應留在室內的呼籲。衞生防護中心表示，市民在當地時應及時補充水分，因人類體溫一旦升至攝氏41度或以上時，可能有全身痙攣或昏迷等中暑現象，若不及時替患者降溫及急救，恐有生命危險。
穿淺色透氣衣物 勿暴曬
中心提醒市民，在酷熱地區出行時，應謹記了解當地的天氣報告，留意每人身體異常，中心指，市民應注意穿淺色及通爽的衣物，戶外時盡量戴闊邊帽或者撐傘遮陽光，同時要避免長時間暴曬，注意補充水分，若出現頭暈、頭痛、惡心、氣促或者神志不清，就要立刻停止活動同盡快求醫。
中心強調，嬰兒及小童、長者、孕婦、長期病如心臟病或高血壓患者、戶外／體力勞動者和過胖人士均較易中暑，同行人應特別小心上述人士的健康。
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