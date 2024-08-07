4至6月豪遊日本 港人進貢94億元

【本報訊】港人熱衷旅遊，亞洲區內的日本、南韓及台灣是港人經常外遊的地點，相關地區吸納的港人消費資金亦最多。日本政府觀光廳公布，今年上半年有127萬港人到訪當地，較去年同期增加四成，單單6月就有25萬港人赴日，亦較去年同期多34%。

官方近期公布的旅客消費統計顯示，香港旅客在4至6月份的消費總額在眾多國家及地區中排第5位，達1,743億日圓（約94億港元），佔整體8.2%，較去年同期升近86%。

另一個港人旅遊熱點南韓，當地觀光公社的資料顯示，截至今年6月，最少有25.33萬港人訪韓，較去年同期上升五成。香港亦成為訪韓遊客人次第5高的市場，排名較去年同期上升兩位。近35%往南韓旅遊的港人年齡介乎21至40歲，當地估計，香港旅客數字每月均有上升，料暑假人流會進一步增加。

首4個月逾41萬港澳客訪台 至於鄰近香港的台灣，由於物價較低，是不少港人的「平遊」之選。據當地旅遊部門統計，今年首4個月就有41.1萬名港澳旅客到訪，每月平均有約9至10萬人遊台。

台灣政府去年曾經發布了旅客消費調查，港澳旅客消費排第3，每日約花179美元（約1,396港元），全年合共在當地消費約10.15億美元（約79.17億港元），佔當地旅客總消費11.72%。