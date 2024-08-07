愛旅遊使錢 肥水流別人田

玩盡亞洲城市 本地復甦不易 近半港人6個月3次 港人熱衷外遊「豪使」，肥水流向別人田！有機構調查發現，今年上半年，44.1%受訪市民已出境遊玩3次或以上，絕大部分受訪者都指今年會為旅行花費更多錢！綜合統計今年上半年機場離境港人的總人次竟高達529.6萬人次，每月平均有多達88萬人次離境。大量港人外遊的同時，本地銷售及消費表現則連跌4個月。有學者認為，港人外遊熱潮與香港物價過高，及近期日圓貶值「港紙見使」有關，他建議政府可用「回贈」優惠吸引港人留港消費，否則未來的香港零售市道也不樂觀。

上半年逾94%人曾外遊 香港國際旅遊展營辦團體ITE Hong Kong於今年5至6月期間，在網上向港人展開為期約30天的問卷調查，一共收集3,740份回覆。機構認為今年6月的問卷調查更能反映疫情後香港及鄰近地區的旅客出境旅遊喜好。調查指，今年首6個月，有94.4%受訪者表示至少出境旅遊一次；展望今年下半年，有97.7%受訪者會出境旅遊最少一次或以上，當中有近40%人指計劃下半年出境旅行3次或以上。比較今年及去年的旅遊預算，有59.4%受訪者表示會比去年花費更多金錢去旅行。

至於受訪港人出遊的地區，回覆「中國內地、澳門或台灣」為最多，佔45.4%；其次為東南亞地區，佔28.6%；以及東北亞地區，佔16.6%。機構又指，調查反映大多數旅客屬經常出境旅遊的旅遊發燒友和高端自由行旅客。

本地成本高 乏競爭力 一邊是500多萬人次離境，當中不乏在外地掃貨滿載而歸的「豪使」客，另一邊卻是本港零售及銷貨價值連月下跌，導致主要相關零售項目不乏高雙位數「插水」。

對於港人頻密外遊，本地消費零售持續慘淡一事，香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，香港消費外流，與本港人工、食物、租金貴有關，他舉例，同樣的餐廳，在內地及日本等港人熱門旅遊地區物價會更便宜，性價比、價格競爭力更高。由於香港沒辦法在短時期內下調成本，不少港人的消費意欲亦因此減低。

學者倡藉回贈「留人」 李以日本為例，近期日圓雖稍微回升至5.4算，對比以往的7算，現在港元兌日圓仍屬便宜，吸引港人外遊的誘惑力仍不少。

李建議政府若有心挽留港人，應以「回贈」方式鼓勵消費，例如買夠5,000元回贈1,000元，才能有效促進港人購物。

台灣：台灣物價低，是不少港人「平遊」之選。 南韓：韓流文化吸引不少港人到當地遊玩。 泰國：東南亞是港人旅遊熱門之選。 上半年港人經機場出境統計 日本：今年上半年已經有127萬港人赴日，單單6月就錄得25萬名港人到訪。