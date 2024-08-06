撥亂反正：以小博大 「意」氣風發

上回談過意大利總理梅洛妮訪華期間的變臉神技，今集也重溫一下她早前在意大利主場主持七國集團（G7）峰會的突出表現。G7成員包括美國、德國、日本、英國、法國、意大利和加拿大，這是根據7國最新的國民生產總值排名。若以人均GDP計算，意國更被加國超越。事實上，經歷了2008年的金融海嘯及之後的歐債危機，還有連綿不絕的政府濫權和貪污醜聞，很多人都不再視意大利為第一、二線的政經強國。

梅洛妮的上台某程度扭轉了這個頹勢。在個多月前舉行的G7領導人峰會，有傳媒以「梅洛妮+6隻跛腳鴨」來形容與會的7國領袖。其一是在當時剛結束的歐洲及國內議會選舉，被視為歐洲三強的英、法、德領袖，其所屬的中間派政團均大敗而回，只有梅洛妮領導的右翼聯盟有好表現。其二是相對於垂垂老矣的美國總統拜登，當時已在下台邊緣的時任英國首相辛偉誠，以及在國內民望低迷的日本首相岸田文雄、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍和德國總理紹爾茨，梅洛妮的強勢與活力就更見明顯。

作為意大利首位女總理及現時G7的唯一女領袖，梅洛妮也擅於利用其女性身份為自己及本國製造話題，爭取曝光，包括在峰會期間與辛偉誠的親暱互動，對支持婦女墮胎權及同志平權的馬克龍怒目而視等。這亦是她在男性主導的意大利政壇中，不斷成功突圍上位的慣用伎倆。

隨着右翼勢力在歐洲多國興起，以及與她立場相近的美國前總統特朗普可望重返白宮，預計梅洛妮未來在歐洲政壇、歐美關係，以至全球政經局勢，將可扮演更重要甚或主導性的角色。複製她在應對國內選舉及政治鬥爭的成功經驗，以相對弱小的支持度和資源，爭取最多的權力和發揮最大的影響力。