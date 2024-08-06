冰鑑春秋：美國做賊喊捉賊

這次巴黎奧運，美國不斷帶頭指摘中國涉及禁藥問題，澳洲教練對潘展樂奪金更說出：「聽着，我必須老實說，我對那場奧運游泳比賽很生氣，人類不可能做到。」的荒誕言論。言下之意，認為潘展樂若非用藥，不可能游出這種成績。

但就在男子4×100混合泳接力，潘展樂又打破自己剛剛創下的紀錄，以45.92秒完成100米，比自己拿到金牌的紀錄還快了將近半秒，狀況奇佳令人嘖嘖稱奇。

事實是中國泳隊到巴黎10日，接受了近200次藥檢，今年至今全隊累積超過600次藥檢，全都沒有驗出有問題。反倒是強悍拒絕藥檢的美國隊，在巴黎奧運時，幾乎每個人在比賽完後都變成「紫薯」臉，讓人質疑美國隊是不是才應該拿出讓人信服的證據，證明自己的選手沒有用藥才對？

若以世界反興奮劑組織（WADA）2022年的整體統計來看，被查出用藥比例最高的是印度，在3,865次檢測中有3.2%被驗出使用禁藥。其次是南非的2.9%，哈薩克的1.9%，墨西哥的1.4%；美國排在第五，於6,782次藥檢中驗出1.2%的比例使用禁藥。接下來是加拿大的1.1%，俄羅斯的0.8%，德國的0.3%，最後才是日本和中國的0.2%。但日本只驗了5,706次，中國卻驗了19,228次！這等於是說，中國驗了美國的3倍數量，驗出禁藥的比例卻僅僅只有美國的六分之一！

按照上述這個結果，國際奧委會不是應該要加強對美國運動員藥檢，怎麼反倒是針對中國用疲勞轟炸式的藥檢呢？科學證據顯示，美國根本是做賊喊捉賊，明明自己藥檢有問題的比例超高，卻還指摘別人有問題。中國應該要硬起來保護自己的選手，為他們爭取應有的尊嚴。