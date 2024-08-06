龍吟虎嘯：引誘開戰 撲朔迷離

不管伊朗對哈馬斯領袖哈尼亞在德黑蘭被暗殺，會對以色列採取甚麼報復手段，美國都會在第一時間作出軍事上支持以色列的戰鬥部署。

暗殺事件一發生，美國防長奧斯汀就和以色列防長加蘭特通電話，告訴他已下令調林肯號航母戰鬥群到中東部署，下令部署更多可擊落導彈的巡洋艦和驅逐艦，加強地基導彈防禦，向中東增派一支戰機中隊，加強空中支援能力等。與此同時，美國總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡通話，表示對暗殺事件的不滿，擔憂引起中東戰爭。

內塔尼亞胡則不把拜登的不滿和擔憂當回事！反嗆拜登，說是正在推進與哈馬斯的停火談判。拜登大怒，痛斥「別再對我胡說八道」！「別以為美國總統的支持是理所當然」！然而，不管拜登怎麼發脾氣，奧斯汀的軍事命令和部署才是美國對以色列最真實的態度，才是拜登政府最真實的態度。

奧斯汀一邊調兵遣將，美國中央司令部司令庫里拉一邊跑到中東，「嘗試動員盟國協助以色列應對來自伊朗和真主黨的攻擊」。庫里拉的約旦行最受重視，因約旦在今年4月協防以色列時擔當顯著角色，在其領空攔截伊朗無人機，又允許美以戰機擊毀伊朗無人機。美國希望今次開仗，約旦能發揮同樣作用，美國支持以色列打仗的舉動也大大影響和傳染到民間。美國一位州議員日前貼文，聲稱目前華盛頓「薄餅指數」（Pizza Meter）已經爆錶，顯示國防部等政府機構的工作量大增，大家要加班食「薄餅」，意味「有大事要發生」。

據稱，當年美國入侵巴拿馬和波斯灣戰爭，以及今年4月13日伊朗打擊以色列，就發生過上述現象。就在這個當兒，美國駐黎巴嫩大使館呼籲當地美國公民，趕緊買機票立刻離境，以避戰火。一直有一種說法，以色列一直以暗殺和侵害伊朗主權「引誘」，激怒伊朗和以色列開仗、決戰，是耶非耶？目前的局勢，更加撲朔迷離。