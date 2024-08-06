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北河街熟食中心爐頭搶火

食肆爐頭發生搶火釀火警。（陳嘉傑攝） 食肆爐頭發生搶火釀火警。（陳嘉傑攝）
食肆爐頭發生搶火釀火警。（陳嘉傑攝）
【本報訊】深水埗北河街市政大廈熟食中心，昨日下午4時許，有食肆廚房爐頭懷疑搶火，並冒出黑煙，驚動多名街坊報案。消防接報趕至，派出一隊煙帽隊開喉灌救，很快將火救熄。幸好火警中無人受傷，亦毋須疏散。
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