港島反詐 掃黃賭毒 119人被捕 斷黑幫財路

破集團檢1500張練功券 總值75萬元 執法部門於過去兩個星期，在港島執行打擊黑幫非法活動，搗破12個賣淫場所及非法賭檔，瓦解一個由黑幫操控的詐騙集團，以及搗破製毒工場，拘捕119名中港及持「行街紙」留港的男女疑犯。人員亦檢獲用作網購詐騙的1,500張面值500元、俗稱「練功券」的偽鈔，總值75萬元，同時搜出近200萬元的懷疑可卡因毒品。

為了打擊黑幫非法活動，港島區執法部門於7月21日至8月3日，一連14日展開代號「智鼓」行動，共拘捕119人（20至88歲），包括76男43女，當中86人為本地居民、19人持雙程證，另外14人持「行街紙」留港，部分人相信有黑幫背景。所有被捕人已被扣留調查。行動中，警員搗破5個非法賣淫場所及7個非法賭場，並檢獲有關證物。

在有關非法場所中，以涉嫌「管理賣淫場所」及「違反逗留條件」拘捕25人，包括19名持雙程證人士；並以涉嫌「管理賭博場所」及「非法賭博」拘捕59人，檢取超過60萬元現金及賭款。據初步調查所得，涉案賭博場所中包括一個持牌遊戲機中心，場內疑有人為賭客將釣魚遊戲機的積分兌換回現金。

另外，行動期間亦破獲13宗毒品案，包括一宗利用私人單位作製毒工場案件，檢獲1.9公斤、市值約190萬元懷疑可卡因，以及一批有關製毒工具，當場以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕一名26歲本地男子，他已被暫控有關罪行。另亦有部分被捕人涉嫌在娛樂場所附近向市民販售毒品。

收購貴重物品 扮鑑證擸貨走 根據情報分析及深入調查，警員在行動中亦搗破一個由黑幫操控的詐騙集團，拘捕3男5女並起回約24萬元贓物，以及檢獲逾1,500張面值500元、俗稱「練功券」的偽鈔。警員相信該集團利用有關「練功券」，在今年3月至7月間進行至少6宗網購詐騙案，涉及共約200萬元財物。

該詐騙集團成員透過社交媒體向受害人收購名貴物品，包括腕錶及名酒等，並向事主相約當面交收，以降低其戒備心。其後，集團不同成員分別會扮演買家及鑑賞家，假借鑑證物品取走貨物，並利用透明膠袋裝起一疊疊鈔票，向事主展示財力並分散其注意，其後又會指示受害人到另一房間簽署合約，其他同夥隨即夾帶貨物逃之夭夭，最終受害人發現該疊鈔票只有底面為真鈔，始知自己受騙。