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家中做掌上壓 中年漢暈倒
【本報訊】昨晨8時許，跑馬地山村臺11號一單位女住戶報案，指其姓朱（48歲）丈夫在單位客廳做掌上壓運動期間，懷疑不適暈倒。救護員接報到場，將昏迷男事主送往瑪麗醫院救治，事件原因有待確定。
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