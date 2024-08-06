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梯間遭墮窗砸頭 男子送院
男子頭傷送院治理。（梁國雄攝）
【本報訊】昨日凌晨1時許，一名姓呂（26歲）男子在旺角山東街榮華大樓梯間內，疑遭一扇墮下窗戶砸中頭部受傷，他自行報案求助。救援人員接報到場，將傷者送往廣華醫院治理，警員正調查意外原因。
案發於旺角榮華大樓。
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