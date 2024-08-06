燈具短路 屋苑遊樂場起火

【本報訊】昨日凌晨零時許，大埔鹿茵山莊一遊樂場位置發生火警，濃煙直攻半空，附近住戶察覺後紛紛報案。消防接報到場拖喉灌救，迅速將火救熄，初步相信現場有照明燈具短路引致火警，事件中有41人自行疏散，幸無人受傷。