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燈具短路 屋苑遊樂場起火
起火現場有火舌冒出。
【本報訊】昨日凌晨零時許，大埔鹿茵山莊一遊樂場位置發生火警，濃煙直攻半空，附近住戶察覺後紛紛報案。消防接報到場拖喉灌救，迅速將火救熄，初步相信現場有照明燈具短路引致火警，事件中有41人自行疏散，幸無人受傷。
消防到場將火救熄。（胡德威攝）
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