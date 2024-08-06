猛撼拋錨貨車受困 客貨司機吐公命殞

疑未察前車停低 無減速收掣 中年裝修判頭昨日駕駛客貨車，途經大埔吐露港公路至科學園對開時，猛撼一輛停於路中的中型貨車，客貨車車頭嚴重毀爛，司機頭及腳部重傷被困。救援人員到場把司機救出，可惜他已經不省人事及無任何反應，送院經搶救後宣告死亡，拍檔對其不幸喪生感惋惜。有「車Cam」拍下意外經過，見到客貨車在未有減速或煞掣下，直撼疑因「拋錨」停下的中型貨車。

喪生男子姓莫（55歲），為裝修判頭。據悉，事發前莫駕駛客貨車把工具運載到新界後，再駕車返回石門檢拾物件，豈料途中出事喪命。

拍檔指平日駕駛平穩 拍檔表示，莫與家人同住東涌，子女亦長大成人，相信他沒有經濟壓力，由於他平日駕車一向平穩，生前沒有病痛及非常健康，對他突然失事難以理解，並感到惋惜。

昨日下午2時許，莫男駕駛客貨車沿吐露港公路往九龍方向駛至科學園對開，意外撞及一輛懷疑「拋錨」而停下的中型貨車車尾。由於撞擊力巨大，客貨車車頭嚴重毀爛變形，莫男頭部重創及雙腳受傷被困車內。救援人員趕至現場，救出被困司機，惟他已陷入昏迷，救護車將其送院搶救，延至下午3時03分傷重死亡。據悉，中型貨車「拋錨」後，姓梁（66歲）司機已離開駕駛室，意外後他於現場協助調查。

有「車Cam」拍下意外一刻，顯示客貨車沿左一線行駛，馳至事發現場時，中型貨車已停於左一線。客貨車司機似乎未察覺中型貨車已經停下，在未有收掣及減速下猛撼中型貨車車尾，並將其推前冒出一陣白煙，客貨車亦反彈褪後，擋風玻璃碎裂，司機位車門亦損毀，碎片散落地上。

警員圍封現場調查，因應該交通意外，吐露港公路（往九龍方向）近香港科學園的部分行車線需封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通繁忙。直至涉事車輛被拖走、及現場清理碎片後，交通始復常。