醫健：成視在人：選錯太陽眼鏡 護眼變傷眼

炎夏陽光猛烈，外出少不了佩戴太陽眼鏡保護眼睛，阻擋強烈的紫外光。大家選購太陽眼鏡時，大多以款式的美觀為主要考慮，但要佩戴得宜，眼鏡的抗紫外線（UV）效能及鏡片顏色亦十分重要，選錯太陽眼鏡，分分鐘護眼變傷眼。現在一起來破解關於太陽眼鏡的迷思吧。

1. 甚麼是抗UV標籤？

入手太陽眼鏡的第一件事應先檢查眼鏡是否附有UV400的小標籤。400代表波長，表示足以阻擋400nm的紫外線，能有效阻擋太陽光線對眼睛的傷害。

2. 鏡片是否愈深色愈好？

透明鏡面也可以抗UV，因此鏡片顏色、深淺程度，跟阻擋UV沒有直接關係；但如果鏡片沒有抗UV能力，鏡片顏色愈深，過濾了可見光，瞳孔就會放大，反而吸收更多光線。

3. 哪款鏡片顏色最好？

市面有不少鏡片顏色的太陽眼鏡，例如黃、灰、藍、茶色及綠色等，很多人都以自己喜好作為主要考慮。雖然鏡片顏色對過濾紫外線的能力無直接關係，但會影響視覺對色彩判斷。以藍色為例，藍光在強烈陽光下會較強，但藍色鏡片阻隔藍光能力低，因此視物時會較刺眼，護眼功效下降。灰色鏡片最佳，可降低光譜上各種顏色的色度，同時保留景物原色，不會影響佩戴者對色彩的判斷。

4. 小朋友可否戴太陽眼鏡？

小朋友眼睛晶狀體較透明，比大人更容易接收紫外線，因此更應佩戴太陽眼鏡，好好保護眼睛。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。奧比斯