三跑項目索回佣 工頭囚半年

【本報訊】一名分判商前工頭，自2021年起向香港國際機場第三跑道項目的工人索取回佣，涉款近兩萬元，最終被廉政公署起訴。涉案工頭經審訊後，被裁定代理人索取或接受利益等12項控罪罪名成立。該被告昨日於西九龍裁判法院被裁判官彭亮廷判處入獄6個月，並須歸還涉案的款項。

證據確鑿 官轟「悔意有限」 64歲被告莫伯祥，為德鑄工程有限公司（德鑄）前木工「工頭」。裁判官判刑時指，本案證據確鑿，被告選擇不認罪，認為悔意有限。裁判官強調，貪污屬嚴重罪行，最終就12項控罪，判處被告監禁6個月，同時下令被告歸還涉案款項。

本案發生於2021年5月至2022年3月之間。控方案情指，案發時德鑄是三跑項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，被告為德鑄工頭，會引薦工人。一名工人向被告表示有意參與項目，並介紹另一名李姓工人，被告指若成功獲聘，二人需向他支付每個工作天100元至300元的非法回佣。

廉署就向「三跑」項目工人收賄的違法行為，至今累計共落案起訴28人，當中主要為分判商「工頭」，涉向逾130名工人收賄共逾190萬元。包括本案被告在內，共有22人認罪或於審訊後被定罪，判囚最高16個月，另有一人尚待答辯。案件編號：WKCC 1062/2023