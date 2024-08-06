增3退伍軍人症個案 均涉長期病患

【本報訊】本港再錄得3宗退伍軍人症個案，其中一名患者曾在廣華醫院進行手術後，往港怡醫院接受治療。衞生署衞生防護中心昨日表示，該個案涉及一名82歲男病人，有長期病患，早前因病情轉差再轉至廣華醫院留醫。初步調查顯示，病人於潛伏期內入住港怡醫院，並沒有外遊。

1老翁潛伏期住港怡 個案顯示，該名82歲男病人於6月27日在廣華醫院進行手術後，於7月8日轉往港怡醫院留醫。病人其後在7月26日出現昏睡及咳嗽，並於上周日（7月28日）起發燒。他於上周二（7月30日）因持續發燒及情況轉差，被轉往廣華醫院接受進一步治療，其臨床診斷為肺炎，現時情況穩定。其痰液樣本經化驗後，證實帶有含退伍軍人菌屬菌種。

至於其餘兩宗退伍軍人個案，其中一宗屬本地感染個案，涉及一名68歲男病人，有長期病患，居於南區；另一宗則為輸入病例，涉及一名65歲男病人，同樣有長期病患，他在潛伏期內曾到內地。截至上周六（3日），本港今年錄得62宗退伍軍人症個案。