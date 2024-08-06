錄35.4℃今年最熱 上水達38.9℃

【本報訊】高空反氣旋正覆蓋華南，本港昨午天氣極端酷熱，大部分地區氣溫升至攝氏35度或以上。天文台下午錄得最高攝氏35.4度，打破今年最高溫紀錄；而上水錄得攝氏38.9度，屬該站有紀錄以來8月最高溫。有讀者在慈雲山一運動場拍得溫度計顯示一度達攝氏39.1度。

此外，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東，分區天氣顯示，昨午4時20分，本港大部分地區最高溫高於攝氏35度，新界溫度更高，當中上水達攝氏38.9度最熱；大隴亦高見攝氏38.1度；石崗及元朗公園同達攝氏37.7度；大埔及跑馬地亦達攝氏37.3度高溫；而濕地公園及流浮山均達攝氏37.2度。

今起6日多有驟雨 高空擾動會在今日為廣東沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，本周中至後期華南地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。隨着高空反氣旋逐漸減弱及受西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有幾陣驟雨。此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區會在未來數日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。根據9天天氣預報，今日起至下周日（11日）一連6日天氣酷熱，氣溫介乎攝氏28至34度，除本周四至五（8日至9日）天晴外，其餘日子均有驟雨，今日早上局部地區更有雷暴。

本港受持續高溫天氣影響，市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、惡心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。