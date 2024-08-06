歷代港島電街燈 重現灣仔海濱

【本報訊】全港18區積極推動地區經濟發展的活動，以發揮地區特色。港燈早前應灣仔民政事務處邀請，聯同海濱事務委員會，參與構建時間迴廊項目，在灣仔海濱長廊重置歷代電街燈，成為新的打卡地標。

仿照逾百年來沿用設計 這批電街燈全是仿照百多年來，先後在港島使用過的8款設計，包括早於1890年使用，全港的第一代電街燈，負責供應電力給這批街燈的是香港第一間發電廠，即港燈當時的灣仔發電廠。

港燈董事總經理鄭祖瀛在這個新地標的亮燈儀式表示，當時的灣仔發電廠位於現時的日街、月街和星街的位置，而這間電廠的第一批「客戶」就是當年設立在中環德輔道的50支電街燈。

電街燈在1890年12月1日起點亮，亦啟動香港的電力供應，而港燈亦為日後香港這顆「東方之珠」注入電力能源。早期每支電街燈均須要人手逐支開啟，到後來安裝了定時開關系統，每天日落後8分鐘自動開啟，以及日出前15分鐘自動關閉。至90年代開始，公司引進「光敏開關控制」，進一步提升電街燈的效率和能源效益。

鄭祖瀛稱，街燈的設計也反映社會的發展，例如早年的設計較為古典，帶濃厚的浪漫色彩，亦着重美感，到二次大戰後香港開始工業化，街燈設計以簡單線條為主，配合實用的風格。