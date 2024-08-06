4綠Van線多收車資 即日起安排退款

【本報訊】運輸署早前表示，正跟進一宗涉及綠色專線小巴（綠Van）營辦商多收車費的事件。據了解，涉事為富明有限公司營辦的4條新界綠色專線小巴路線，合共多收車資約7萬元。運輸署昨指小巴營辦商和儲值支付工具營辦商由即日起為受影響乘客安排退款。乘客不論以儲值支付工具或現金支付車費，均可全數取回多付的車費；當局亦會密切監察退款安排。

可經App或服務站拍八達通 以八達通支付車資的受影響乘客，可於明年4月30日或之前，透過八達通流動應用程式或前往全港51個八達通服務站，包括港鐵粉嶺和上水站，將多付車費退回同一張八達通卡。小巴營辦商亦會派員於每日上午9時至下午1時及下午6時至8時，在粉嶺聯和墟和滿街公共小巴總站，協助受影響乘客辦理退款。

如以支付寶和AlipayHK支付車資的乘客，多付車費已於昨早直接退回受影響乘客的相關戶口。以現金支付受影響乘客可於9月4日或之前，在指定時段即每日上午9時至下午1時，及下午6時至8時前往和滿街公共小巴總站，向小巴營辦商職員提供姓名和聯絡等資料，即場以現金取回多付車費。

由於「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」受惠乘客不受多收車費事件影響，故毋須退款；政府會向小巴營辦商收回在計劃下多付的補貼。

涉事小巴路線包括第501A、501C、501K及501S號線，早前曾於5月19日至7月26日期間，向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等。該4條路線均來往上水、粉嶺及聯和墟等站，並已恢復原有票價。