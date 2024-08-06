逾1.6萬DSE考生提成績覆核 下周三公布

【本報訊】文憑試於上月放榜，不少考生會提出積分覆核或重閱答卷。考評局表示，今年有16,718人提出積分覆核及重閱答卷，較去年增加100人，佔整體出席考生的34.1%，升0.02%。而整體應考科次為282,578科，當中166個科次為積分覆核，佔0.06%；37,346個科次為重閱答卷，佔13.22%。

手機短訊發放結果 考評局續指覆核成績結果暫定於下周三（14日）公布，屆時考評局將以手機短訊（SMS），向申請覆核成績並已提供有效手機號碼的考生發放覆核成績結果，有關短訊將會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發放。同時考評局會把覆核後成績獲提升的考生資料，通知大學聯合招生處、相關的大專院校及教育局專上課程電子預先報名平台（E-APP）。

另外，所有學校考生的覆核成績結果通知書會以電子方式傳送予所屬學校，考生可經校方獲悉其覆核成績的結果；自修生則會透過郵遞收到書面通知。自修生及夜校考生亦可自行登入文憑試網上服務的個人帳戶查看覆核成績結果。