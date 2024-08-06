龔如心3弟妹拒遷出宿舍 官判華懋勝

須交吉摩星嶺道單位 賠償租金訟費 已故華懋集團主席龔如心的弟妹龔仁心、龔因心及龔中心等於2019年被集團終止僱傭合約後，拒絕遷出華懋為高層職員提供的薄扶林專用宿舍。華懋因此入稟高院要求法庭頒令收樓。高院法官陳美蘭昨日頒發判詞，指不接納被告說法，判處華懋勝訴，要眾被告交吉涉案單位，另外須支付華懋訟費。

原告是華懋代理有限公司，分3宗訴訟控告龔如心的家人，當中包括龔仁心及妻子劉元春、龔因心及龔中心，原告要求法庭下令被告交還3個位於摩星嶺道華亭閣的涉案單位。

無簽離職協議 禁居涉案單位 據入稟狀指，各被告分別於1980年至2008年間與原告簽訂僱傭合約，開始成為原告僱員，並由2012年8月起獲准在有關單位居住。據准許協議，當雙方的僱傭關係終止，被告便要遷出單位。2019年8月，原告決定結束與各被告的僱傭關係，並以代通知金代替通知期，即時停止僱用被告。不過，原告提出，如果被告同意與原告簽署離職協議的話，被告可獲某些退休福利，包括可以繼續在單位居住。原告指被告最終沒有簽回協議，且亦無在最終限期前交回單位。原告因此入稟要求收樓，及要被告賠償直至收樓前的租金損失。

官指龔如心承諾 無法律效力 法官昨日頒發判詞，指被告的說法是，跟原告的協定中有一項「共同假設」，即被告有權獲得有關單位作住宿用途，直至及除非被告決定中止協議。被告方指龔如心曾答應，當她的兄弟姊妹來港，會「妥善安排他們所有人的生活」。不過，法官考慮到本案所有證據後，不認為原告與被告之間有上述「共同假設」，即使雙方有「共同假設」，原告偏離這項假設也不構成不公。

法官同時認為，眾被告跟龔如心之間，沒有就住宿的地點、面積及住屋水平，作出討論或達成任何協議。龔如心所作的承諾，並無訂立具法律約束力合約的法律意圖。況且，正如原告所指，龔如心所說的字眼意思含糊。綜觀所有因素，法官裁定被告說法不成立，下令被告需交吉涉案單位，另須繳付自2019年11月3日起計的中間收益。

案件編號：HCA 2022,2024-25/2019