深圳陸路單日出入境客 逾85萬人次 通關以來新高

在144小時過境免簽政策帶動下，愈來愈多外國遊客選擇從深圳出入境。據深圳邊檢總站數據統計，今年上半年深圳各口岸出入境外國人239.5萬人次，同比增長145.5%，其中入境外國人119.5萬人次。辦理免簽入境人員29.1萬人次，為去年全年的2.58倍，其中廣東省的港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽旅行團約5萬人次，通過144小時過境免簽經機場、蛇口入境約一萬人次。出入境旅客上升帶動口岸免稅品消費，在皇崗和福田口岸，免稅品銷售自今年第二季度呈逐月增長趨勢，累計銷售額超過7,600萬人民幣（約8,350萬港元）。