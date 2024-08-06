配合延綫路軌工程 東涌綫10‧26服務調整 來往東涌欣澳站 提早2小時收車

為配合東涌綫延綫大型路軌改道工程，港鐵宣布東涌綫將於10月26日（周六）小範圍調整服務，往來東涌和欣澳站的列車將提前約兩小時收車，東涌往香港站的最後一班車將於晚上11時01分開出；而香港往東涌站的尾班車則將於晚上11時07分開出，其後東涌及欣澳站間的列車服務將會暫停。港鐵稱檢視客流量後認為周六進行工程對乘客影響最小，預料約2,000名乘客受影響，屆時將安排免費接駁巴士往返兩個車站。港鐵預料東涌綫將於翌日（10月27日）恢復正常服務，頭班車如期開出。

港鐵表示，現有欣澳與東涌站之間加建新東涌東站，並要將原有東涌綫正線路軌改道，建造1.2公里新路軌，接駁新車站，目標於2029年底建成。路軌改道的工序亦包括建設新鐵路路段、安裝架空電纜、改動部分現有信號系統設備，以及於營運中的東涌綫路軌上，分階段進行4次道岔安裝工序，將現有往東涌及往香港的兩條上下行線路軌，接駁到新路段。

共4道岔安裝 3年內進行 東涌綫延綫項目經理梁寶寶指出，今次工序涉及「道岔安裝」，其安裝工序繁複、不能分拆，需4至5小時無間斷進行，工程團隊反覆審視及規劃後，確認有需要略為延長非行車時間，因此須提早「收車」 騰出時間。而東涌東站一共有4個道岔需安裝，另外3次的道岔安裝工序，港鐵計劃在未來3年內進行，並會視乎改道工程進度，作出調整及確認。

機場鐵路總管呂幹貽補充指，屆時將會於車站設置大型告示，以及加派職員協助乘客，如安裝工作順利進行，東涌綫於翌日恢復正常服務，頭班車如期開出。工程團隊會關注工程進度，如發現工程影響通車，會提早通知公眾和進行應對方案。

港鐵將安排免費接駁巴士 港鐵指，在東涌及欣澳站列車服務暫停期間，會安排免費接駁巴士往返該兩站，大約兩至3分鐘一班。由於接駁巴士車程較長，並有機會受路面情況影響，港鐵呼籲乘客及早規劃當日行程並預留足夠時間。