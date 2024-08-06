否認煽惑襲警 23歲地盤工受審

被告容昌明

【本報訊】一名地盤工涉嫌於2021年7月1日，銅鑼灣警員遭刺傷事件發生後，在連登討論區留言，說「下次應該插身體中間小腸嘅部位」，其後因涉嫌煽惑他人襲擊警員被捕。他被控一項煽惑他人有意圖而傷人罪，並否認控罪，案件昨日在西九龍法院（暫代區院）開審。辯方表示，會爭議被告是否有意圖煽動傷人。

控方指留言「插中間小腸嘅部位」 23歲男被告容昌明，報稱任職地盤工。控罪指他於2021年7月1日，意圖使警務人員受嚴重傷害，而非法煽惑其他身份不詳的人非法及惡意傷害該等警務人員。

控方開案陳詞指，2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外，有警員被刺傷。事件發生後，連登討論區出現主題「銅鑼灣Sogo外一名警員中刀」。被告在貼文留言稱「插×死佢老豆老母」、「下次應該插身體中間小腸嘅部位，插穿左小腸想唔死都難」、「教人下次點做都唔得？」、「你老母臭×好驚下一個畀人插中小腸係你？」

被告在2022年3月被捕。警誡下被告稱，當時社會風氣比較仇警。他見有警員受傷，有些幸災樂禍，貪玩下留言，沒有思考後果。被告自言，當時比較激進，發出匿名留言和回覆，感覺不需要負責任，強調自己沒有意圖煽動他人攻擊警員，或者把他的留言實現。控方認為，被告在留言內用字確切和重複，可見他的非法煽惑意圖清晰明顯。案件編號：DCCC 229/2023