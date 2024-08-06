便衣警留遺書吞槍 伏屍木棉下村草地

駐守荃灣 疑不堪職務安排工作壓力 荃灣發生警員吞槍自殺案！一名39歲便裝男警昨晨在山邊草地，以佩槍自轟輕生，行山人士揭發報案，他被送院經搶救後，證實傷重死亡。消息稱，事主尋短前留下遺書，懷疑他要求調回軍裝部未獲批准，不堪職務安排及工作壓力，亦不排除與情緒問題有關，於當值期間開槍自轟頭部斃命。連同今次案件，過去16年最少有15名警員疑吞槍自殺身亡。

昨日上午11時許，有行山人士途經荃錦公路近木棉下村一山邊草地，發現一名男子受傷倒臥地上，身旁有一支警槍，頭部亦有槍傷，連忙致電報案。救護車接報趕至現場，立刻把該名陷入昏迷男子急送仁濟醫院搶救，至中午12時26分證實死亡。執法部門圍封現場調查，證實男死者為現役警員，該支警槍為其佩槍，相信他以佩槍自轟死亡。

消息指，該名男警駐守荃灣區，做便裝刑偵工作，去年12月結婚，其後他要求調回做軍裝，疑未獲批准。事發時他正當值，且留下與親友告別的遺書，懷疑因職務安排及工作壓力問題，也不排除與情緒問題有關而吞槍自轟。事後，政府化驗所人員奉召到場搜證，執法部門亦調查該男警自殺的真正原因。

過去16年最少15警自轟亡 資料顯示，連同今次事件，過去16年最少有15名警務人員疑吞槍自殺身亡。對上一宗發生於今年6月16日下午，西灣河水警港口分區基地一名51歲男警開槍自轟頭部死亡。據了解，事主任職高級警員，隸屬水警港口分區近岸巡邏小隊，入職約30年，上班期間在更衣室以佩槍尋短，頭部側邊留下槍傷。

2021年8月20日，新界北衝鋒隊一名33歲男警，疑因賭波欠下數十萬元債務致家變，當日他與同為警員的妻子吵架後，回到大埔安埔里6號新界北警察總部上班，懷疑他在精神受打擊下，於接近收工時在8樓一個廁所內，朝太陽穴位置開槍自轟身亡。2020年12月15日，一名退休後續聘、駐守長洲分區刑事調查隊的57歲高級警員，休假期間疑在警署內用佩槍自轟右邊太陽穴身亡，遺書顯示他受財務問題困擾自尋短見。

其中最轟動為2008年7月，40歲高級督察陳功偉疑因工作壓力在灣仔警察總部自轟心臟死亡。另於2014年10月，50歲外籍總督察方立聲在北角警署懷疑開槍自殺，送院後不治。