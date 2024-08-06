傳中醫院納入自願醫保範圍

【本報訊】政府在2019年4月推出自願醫保計劃，有消息指政府正考慮把計劃的保障範圍，擴大至中醫醫院服務。當局正與保險業聯會溝通，商討是否可行，具體細節未定。在保費方面，保險業聯會指由於未知道治療方案及保障要求，故不會評論相關保費，亦未能提供數據及資料。有議員指自願醫保涵蓋範圍包括中醫醫院，不認為會令保費大增。

香港首間中醫醫院預計明年底起開始營運，屆時將分階段提供服務，首年以門診為主，次年則提供住院服務；服務包括針灸、骨傷、內外科等。院內有中西醫，可提供不同協作治療；不過醫院採取「全預約制」，不設急症、全身麻醉手術等服務。

對於擴大自願醫保計劃至中醫醫院服務，當局回覆傳媒查詢指出，因應首間中醫醫院的建設及服務啟用計劃，政府會適時探討將中醫醫院服務，納入自願醫保計劃涵蓋範圍的合適安排，而當局已經主動聯絡了保險業界和中醫醫院管治團體，促進雙方溝通，為日後將有關服務納入自願醫保計劃作出準備。

保險業聯會行政總監劉佩玲表示，對於政府考慮將自願醫保計劃涵蓋中醫醫院服務沒有立場，聯會已與當局及中醫醫院方面進行初次會面，主要要了解中醫醫院的治療方案，以及對方期望的保障範圍等，雙方正在磋商及了解細節。至於保費方面，由於未知道治療方案及保障要求，因此不會評論，亦未能提供數據及資料。

倡與西醫門診住院服務看齊 立法會衞生事務委員會主席陳凱欣指中醫醫院將提供門診及住院服務，應與一般西醫為主的醫院看齊，自願醫保涵蓋中醫醫院服務屬理所當然，亦是預期之內。至於自願醫保的保費會否因而增加，她指根據內地經驗，中醫醫院的營運成本、醫療收費不會較傳統的西醫醫院高，因此如果將中醫醫院視作一般醫院，而自願醫保涵蓋範圍包括該醫院，她不認為會令保費大增。

她又指政府應就自願醫保計劃進行中期檢討，包括成效如何、能否吸引市民投保，以減輕公營醫療負擔等。她認為自願醫保計劃最大誘因是每年最高扣稅額8,000元，但隨着通脹、經濟環境等因素，有關金額未必具有吸引力，建議政府可增加誘因，例如包一次免費身體檢查及洗牙等。