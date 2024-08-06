醫療券適用範圍擴展 深圳增3牙科服務點

8‧14起共5處推行 方便長者「過河」就診 港府於2月公布將長者醫療券使用範圍擴至7間大灣區內地醫療機構。繼早前兩間機構開展服務，當局昨日與其餘5間機構簽署服務協議，當中3間位於深圳的服務機構將於下周三（14日）起接受合資格長者使用醫療券，屆時深圳將有5個牙科服務點可使用醫療券；另外兩間則預計下月初開通相關安排。深圳愛康健口腔醫院指，醫療券「過河」給予港人方便，相信醫院配套措施足以應付。

亦涵蓋另8專科門診 衞生署公布，昨日與中山大學附屬第一醫院南沙院區、東莞東華醫院、深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院及深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部的代表簽署服務協議。署方指，下周三起醫療券將適用於和睦家醫院9個指定科室的門診醫療護理服務，包括全科、健康管理、口腔科、眼科、外科、骨科、內科、婦科及耳鼻喉科，以及愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診的牙科門診醫療護理服務；至於中山一院南沙院區及東華醫院，署方則正與其進行相關準備工作，預計可於下月初開通相關安排。

廣州中山大學附屬第一醫院及中山陳星海中西醫結合醫院已分別在6月28日和上月18日開展服務，7間獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的內地醫療機構已完成協議簽訂；連同現有的港大深圳醫院，以及其荔枝苑社康中心門診所，單在深圳便將有5個提供牙科服務的服務點，當中兩個為牙科專業服務機構。署方表示，試點計劃首次有牙科專業醫療機構參與，為醫療券計劃在內地推行帶來一大突破，讓本港合資格長者可在深圳使用醫療券接受牙科服務的選擇更多，回應長者對牙科服務的殷切需求。

署方指，醫療券計劃下的配偶共用醫療券安排和「長者醫療券獎賞先導計劃」，同樣適用於上述機構，長者使用醫療券在和睦家醫院接受9個指定科室提供的健康檢查、預防疾病、跟進或監測慢性疾病門診服務等特定基層醫療服務，或在兩間牙科服務機構接受特定門診服務，例如牙齒檢查、洗牙、脫牙或補牙等，即可累積醫療券金額，獲取獎賞，又提醒須先登記加入醫健通才能於內地醫療機構使用醫療券。

月均1.5萬港人北上睇牙 深圳愛康健口腔醫院發言人陳永基指，去年通關後每月平均有1萬港人到該院就醫，目前則增至1.5萬，港人佔整體就醫人數70%至80%，主要使用洗牙、補牙、剝牙及種牙等服務，當中一半超過50歲、30%為60歲以上，認為港人對內地口腔醫院的整體信心上升。他指，雖然醫生主要來自內地，但前台和護士均能說廣東話，而且深圳民營醫療價錢一般參考公立醫院價錢，院方價錢比香港便宜一半，例如洗牙只需要100元至500元人民幣。

當局指，配偶共用醫療券安排亦適用於相關指定機構。 7間可使用醫療券的內地醫療機構