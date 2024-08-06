20至29歲失業率近6% 在職者7成感貧窮

【本報訊】本港樓價貴，人工收入追不上樓價升幅，有不少青年人為了爭取上樓，寧願「躺平」輪候公屋，也不願靠自己努力奮鬥。港府統計處數據顯示，兩個青年人組別失業率與上月比較有輕微下跌，但與去年整體比較，青年失業數字情況相若，可見今年仍未有太大改善。面對年輕人置業難、居住難的問題，港府推出青年宿舍計劃，但13年來只有兩個青年宿舍項目落成入伙。

據港府統計處最新數字顯示，經季節性調整後的4至6月統計失業率為3.0%，當中青少年的失業率較整體失業率為高，15至19歲及20至29歲的失業率分別為9.8%及5.5%。踏入畢業季節，兩個青年人組別失業率雖然較上月稍有下降，但與去年比較，15至19歲的青年失業率為9.6%，20至29歲的失業率為5.8%，反映今年青年失業情況則仍未有太大改善。

有機構去年曾公布受訪青年的就業狀況問卷調查結果，當中接近40%受訪青年對行業前景感到悲觀。近70%受訪青年認為自己「在職貧窮」，收入水平及生活成本是最大原因，反映青年對現時就業狀況不樂觀，「在職貧窮」令青年投身職場意欲下降。

蹉跎13載 僅2青年宿舍落成 面對年輕人置業難、居住難的問題，港府曾推出協助解決青年居住難問題的措施。早於2011年，《施政報告》便提出「青年宿舍計劃」，至今13年，合共批出7個項目，但只有兩個已經落成，提供1,760個宿位，是目標數目的一半。

至2022年的《施政報告》則提出擴大「青年宿舍計劃」，指會研究以不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途，期望5年內提供額外約3,000個宿位。去年3月起至今政府共批出3個酒店轉為青年宿舍項目，包括香港青年聯會灣仔摩理臣山BeLIVING Youth Hub，提供97個房間，最多可住194人；荃灣如心酒店，當中100間房間將轉為青年宿舍，並提供最多200個宿位；華置深水埗酒店，可提供最多84個宿位。

當局於本月再批出第4個由酒店或旅館轉為青年宿舍的項目，項目位於天水圍天秀路8號，共有336個房間，可提供最多672個宿位，由天水圍居民服務協會基金會有限公司與億京發展及策劃有限公司合作營運，宿舍名為「琇居」，原址是悅品天秀酒店。