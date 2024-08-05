鐵皮屋也間劏房 香港地窮人悽楚

房屋問題困擾每屆政府，尤其「屈室求存」的劏房戶，可以說是基層生活的無奈，也是香港政府難以達致良政善治的最大障礙。香港樓價對基層來說高不可攀，公屋輪候遙遙無期，私樓租金又貴，不少基層家庭長年租住各式不適切的劏房，連阿爺都「睇唔順眼」認為要「告別劏房」。政府於2022年1月底開始實施劏房租務管制，有關管制適用於私樓工商廈等劏房住戶的生活保障，惟不少劏房戶依然被濫收水電費，又沒有訂立起始租金，租管實施後劏房租金仍見升浪，有關條例被譏為「無牙老虎」。

有見及此，政府在2023年發表《施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作組，全面處理「劏房」問題作深入調研，並會在10個月內就完成為「劏房」居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防及衞生要求、居住面積等；針對不合最低標準的「劏房」提出取締方法，防止不合最低標準的「劏房」再增加。政府將分階段規管本港劏房，本月將立法建議提交予行政長官審議，屆時或有大批不合規定及條件的劏房被取締。

然而，真要全面取締「劣質劏房」談何容易，皆因潛藏不少實質困難。本報接獲市民舉報，發現新界出現鐵皮屋劏房，洪水橋一處港鐵橋墩下的農地，近年有人將鐵皮屋分間成劏房出租，本報記者由舉報人帶領下，來到一處車輛無法到達的農地。穿過羊腸小徑，可見途經洪水橋的架空路軌天橋下，一片綠油油，直言此屋本是農地上的構築物，惟近年住宅租賃市場需求熾熱，業主將鐵皮屋改建，分間成至少6間劏房，每間面積僅得120平方呎，再以每間月租約3,000元出租。鐵皮屋地點無疑偏僻，出行方法較迂迴，惟租金相對便宜，故不愁客路。

地政總署發言人證實，查詢的構築物屬私人土地上的已登記寮屋。該土地屬舊批私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物（已登記寮屋除外）。已登記的寮屋，如構築物的位置、尺寸、建築物料類別及用途與1982年寮屋登記紀錄相同，可獲「暫准存在」。發言人補充，元朗地政處派員視察後發現該寮屋與寮屋登記紀錄不符，處方會向有關人士發警告信，要求於限期前糾正違規事項，否則會取消有關寮屋登記編號及採取進一步執管行動。

最近房署大力打擊濫用公屋住戶，表示過去兩個年度已收回共5,000個濫用公屋單位，總數等同一條中型公共屋邨，涉及約50億元公帑；房署並感謝傳媒報道，透過公屋停車場「睇靚車」，順藤摸瓜揪出濫用公屋富戶，果然奏效！然而，民生無小事，如偏僻鐵皮屋間劏房，都深受基層「追捧」，不正正折射出政府在房屋政策上仍然有許多應關注及不足的事項。正如有議員指出，政府就違規劏房執法無可厚非，惟在取締劏房的同時，亦應思考基層市民的真正需求，為何如此劣質環境位置偏僻的劏房也有人居住，也許他們連申請公屋的資格也沒有，只能被迫擇居這些劏房。

當局要換位思考，現時斥逾數百億元興建的簡約公屋亦僅是杯水車薪，需要制訂全盤策略去改善市民的住屋難問題。香港明明是一顆東方明珠，基層劏房戶何堪悽楚如此？