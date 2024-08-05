龍七公：全面規劃政策 促進體育發展

巴黎奧運會正如火如荼進行，中國香港隊共派出35名運動員參加，在多個項目上都有亮眼表現，更在劍擊和游泳項目中取得兩金兩銅，創下歷史佳績，提升香港的國際形象，令全港市民為之振奮和自豪。港隊其他運動員的表現也同樣值得市民關注和掌聲，他們在世界舞台上展現香港運動健兒堅持不懈、頑強拚搏的風采，這正是香港精神的最佳體現。

江旻憓、張家朗凱旋回港後都感謝劍擊前輩運動員的付出和積累，有了前輩「種樹」，後輩才能夠有更多機會和資源追逐夢想，達到「收成」。劍擊作為奧運和亞運的運動項目，香港運動員在國際賽事中持續有優秀表現，被納入本地A*級精英體育項目，不僅有專門的訓練場地，配備專業教練團隊、全面運動科學及醫學支援，還可獲額外資助，以優化訓練計劃。運動員可以專注訓練，毋須擔心生活開支。

制度僵化 資源不均 不過，並非所有的運動項目都有政府持續、大量的資助。例如桌球項目由2014年起，連續4屆不納入亞運項目，令獲A級資助、在亞洲甚至國際賽場上屢創佳績的香港桌球項目面臨降級的威脅，資助或減八成。事實上，體育政策一直被質疑欠缺長期規劃，體育精英制度亦過於僵化，資源分配不均，某程度上都限制了運動員和運動項目的持續發展。

政府近年提出「普及化、精英化、盛事化、專業化、產業化」5大策略方向，並設立精英資助制度，集中資源培育具潛力和卓越成績的精英運動員。精英資助制度有嚴格的計分表，如果在4年資助周期中，運動員或運動項目沒有達到資助條件，項目就有降級的風險，資助亦會隨之減少甚至取消。

屬於A級項目裏的精英運動員，每人最高可獲得每月4.45萬元資助，但B級運動員每月資助僅有萬幾元，並不足以支付生活、訓練和醫療。有運動員為了生計要工作，沒有足夠時間訓練，比賽中打不出成績，項目要降級失去資助，造成惡性循環。

我明白政府資源有限，要將資源投入在最能夠出成績的運動項目和運動員身上，但只靠獎牌、名次為指標，以是否納入奧運或亞運為條件，不利於運動項目的多元發展，亦忽視了有潛質運動員的付出和進步。不少教練和運動員為了取得獎牌維持資助，過度進行高強度訓練反而傷害了運動員的身體，影響運動員在賽場上的發揮。

對於暫時未納入奧運或亞運的項目缺乏支援，亦阻礙新興項目的探索發展。今年巴黎奧運有霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪4項新興運動，深受年輕人喜愛，這亦是時代趨勢。我希望奧運熱潮成為契機，政府可檢視及優化精英資助制度，並以更長遠的規劃分配資源，為有潛力發展的運動項目和運動員提供資助，促進不同運動發展，進一步提升市民對其他體育運動的關注和興趣，令體育運動更加普及化。