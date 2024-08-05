笑看天下：日防夜防 家賊難防

哈馬斯領袖哈尼亞遇刺身亡的消息，愈揭愈多卻令人愈糊塗。英媒日前披露更多哈尼亞遇刺身亡的內幕，知情伊朗官員指以色列情報機構摩薩德，一早收買多名負責保護政要嘅伊朗革命衞隊馬赫迪衞士部隊成員，在哈尼亞下榻住處嘅3個房間放置炸彈，情報人員其後離開伊朗，並在海外引爆炸彈炸死哈尼亞。據云閉路電視拍攝到安裝炸彈的過程，可見涉事特工在幾分鐘內秘密進出多個房間，佢哋事後逃離伊朗，但在德黑蘭仍有線人，並且喺上周三凌晨約2時從海外引爆哈尼亞所在房間的炸彈。

以上說法重點在「有內鬼」，亦即吾人熟悉的「日防夜防，家賊難防」。否則，要在保衞森嚴的政要住房安裝炸彈，且要在3個房間，邊有咁易，而且要在海外引爆，亦匪夷所思。伊朗革命衞隊日前亦就事件發表3份聲明，稱經調查核實，一枚彈頭重約7公斤、短程的炮彈「從外部射向哈尼亞嘅住宿區域，並伴有強烈爆炸」，形容行動由以色列策劃和實施，並且得到美國政府支持。

阿哥，從外部射即唔係遙距引爆啦！呢個講法即係推翻先前所說的「在海外引爆炸彈炸死哈尼亞」。事實上，以上兩種說法均沒有更多可以令人信服嘅證據支持！反而諜影重重、內鬼家賊之說充斥。目前，美媒又指伊朗當局已拘捕逾20人，並有專門情報部門接手調查，追捕疑犯，希望能找到策劃、協助和實施行動的暗殺小組成員。

真正主謀能否找到頗有疑問，甚至係永遠成謎！而可以肯定的是，被無辜處死的「內鬼」必多，無疑加劇伊朗內部矛盾或令以色列可稍喘息，蓋「安內」才可「攘外」，此亦伊朗最高精神領袖哈梅內伊所指「除內鬼比報復以色列重要」。