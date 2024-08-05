坦言集：緬吉之危

中國的復興代表歐美霸權主義衰落。利益所在，歐美必然要挫敗中國的復興，來保障霸權主義和由此而有的不正當利益。中國不單止要與美國爭，還要與歐洲殖民主義國家的殘餘勢力爭。

貿易戰是公開的，金融戰是隱秘的。南海衝突是公開的，在中國周邊的國家進行的是陰謀詭計，目的阻止中國復興。美國與歐洲宣揚的共同價值觀是基督教文明。根子裏還是十字軍東征，用宗教、戰爭來奪取經濟利益。

在南海，歐美加強軍事介入的同時，中國周邊卻出現危機。一是緬甸，昂山淑姬帶領的美式和平演變，被軍方因利益衝突而中斷。緬甸地理位置關鍵，中國提出中緬經濟走廊，媲美中巴經濟走廊。中國打通中緬通道便可由西南直出印度洋，避開馬六甲海峽，聯通作用遠勝中老鐵路，此所以歐美必然阻截。中國已成功建設了中緬的天然氣和石油通道，欠的是中緬鐵路和出海港口。

歐美勢力要發動的是緬甸邊境山區的民族武裝。它們與英美的淵源長久，與緬族的中央政府有多重矛盾。中央政府的腐敗，軍人勢力割據使國家難以整合，中央與山區難以共同發展，便長期成為緬甸政治的心腹大患。果敢叛軍的再次冒起，以成功抗衡緬軍的鎮壓，呼喚起其他民族武裝與緬軍政府的衝突，其中包括了昂山淑姬的支持者，以及外電透露的國外資助。中國不偏幫地進行斡旋和解，但緬軍不濟，內外利益矛盾難解，內戰成定局，中緬經濟走廊便被堵塞。中緬鐵路建設遙遙無期，中緬管道亦有風險。緬甸動亂是內政加外患，還有歷史因素。歐美順水推舟，美國資助，包括城市的非政府機構（NGO）和山區的難民營等均支持分裂。

二是吉爾吉斯斯坦。因南北差距與分歧，該國歷經多次顏色革命。人民屢次撥亂反正，惟外國勢力挑撥的地區矛盾仍未能解決，在中亞成最不穩之國。但它同時是中國西出中亞的要道，中吉烏鐵路不能不經吉爾吉斯。正因如此，該國政治不穩阻礙中吉烏鐵路建設，阻礙中國西出中亞連接中部經濟走廊之路。美國在中亞力量薄弱，換上的是歐盟為主拉攏中亞國家，分化中國在中亞的結盟。歐盟的經濟介入，配合美國引進的伊斯蘭國恐怖主義，中亞不易如中國期望成西出的陽關大道。

中國復興，還是荊棘滿途，不打破歐美的封鎖與干擾，難以成功。