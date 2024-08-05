醫健：藥到病除：生長激素

兒童的成長是由一種叫做生長激素的賀爾蒙所控制的。這種激素是由大腦中的腦下垂體產生的。兒童進入青春期後，身體會減少生產這種激素。當骨骼的生長板閉合時，骨頭將不再增長，也就無法再長高了。然而，有些兒童可能會缺乏足夠的生長激素來促進骨骼的發育。因此，他們的骨骼增長速度將比正常兒童慢，這時就會顯得矮小。

為了補充足夠的生長激素，人造生長激素是最常見的治療藥物。接受定期治療的兒童有可能長到與正常成人一樣的身高。如果家長決定讓患有生長激素缺乏症的兒童使用傳統藥物（Somatropin），他們就需要每天將藥物注射到兒童的皮下脂肪中，通常是在腹部或臀部。最近，美國食品和藥物管理局已經批准新一代合成生長激素Somatrogon上市。根據第三期臨床試驗，它與舊一代治療生長激素缺乏症的效果差不多，但只需每周注射一次，更方便家長和兒童。由於青春期後骨骼停止生長，當兒童年齡增長時，藥效會降低。因此，應該在兒童時期盡早診斷生長激素缺乏症，並及早開始使用這種藥物。

家長可以參考兒童生長曲線。如果100個同齡兒童中，您的孩子在身高方面處於倒數第2至3名或更低，那麼您應該尋求醫生的幫助。如果不符合這個標準，則不建議給兒童注射生長激素。因為生長激素過多，兒童可能會受副作用影響，如外周水腫和視力下降。所以，父母不應隨意購買來促進孩子的生長。

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