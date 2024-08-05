炎夏逼人昨上水錄37℃ 黃色暑熱警告歷時7小時

【本報訊】本港天氣炎熱，天文台昨日上午6時45分發出酷熱天氣警告，下午天文台錄得氣溫攝氏35度，上水更錄得攝氏37度高溫。勞工處於中午12時發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高，直至晚上7時取消。酷熱天氣下，長者平安協會表示，前日共有1,749人使用「一線通平安鐘」服務，其中83人需要送院接受治療，主要原因包括暈眩及身體痛症。昨日截至早上6時有54人使用平安鐘服務，8人送院治療。

今起4日達33℃或以上 高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗天氣。下午極端酷熱，本港多處地區氣溫上升至攝氏35度或以上，吹輕微至和緩偏西風。展望未來數日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。今日新界部分地區最高氣溫達攝氏35度或以上。未來9天天氣預測，今天及周三、四（7、8日）最高氣溫均有攝氏34度，周二有幾陣驟雨，最高氣溫攝氏33度。本周六（10日）起驟雨增多，至下周一、二（12、13日）有幾陣驟雨，最高氣溫下跌至攝氏32度。

民政事務總署昨日繼續開放19間社區會堂和社區中心作臨時避暑中心。臨時避暑中心會在酷熱天氣警告生效期間全日開放予市民避暑。此外，在晚上10時30分至翌晨8時，臨時避暑中心亦供應被鋪及睡覺的地方予有需要人士，中心內有人員當值。

本港受持續高溫天氣影響，當局提醒市民提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、惡心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。