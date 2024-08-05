男子失蹤2日 倒斃元朗山坡

【本報訊】執法部門於上周五（2日）接獲一名男子報案，指其姓蔡（60歲）男同事於上周四（1日）下午，在元朗大棠山道一農莊最後露面後便告失蹤。救援人員展開搜索，據報在上周六（3日）下午約5時發現該名男子倒臥農莊附近山坡，經檢驗後證實當場不治。現場未有發現遺書，事主死因有待剖驗確定。