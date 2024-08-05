西貢中年漢遊船河 落水遇溺身亡

炎炎夏日進行戶外活動需注意安全，慎防樂極生悲出意外！一名中年漢昨與朋友到西貢遊船河，期間他落海暢泳疑遇溺大聲呼救，其後朋友驚覺他失蹤落海尋找。救援船隻到場經搜索後把事主救起，惟他已經陷入昏迷兼不省人事，由直升機送院搶救後宣告死亡。另外，一名外籍漢與友人出海登上果洲群島遊覽，詎料失足墮下懸崖，導致頭傷腳骨折送院，經救治後情況危殆。

昨日上午11時許，姓陳（42歲）男子與朋友一行15人出海，並於西貢甕缸灣遊船河。期間陳與兩名友人一齊落海暢泳，未幾兩名朋友先後返回船上。其後，朋友發現陳失蹤，大家回想一番後，始醒覺陳曾經大聲呼救，懷疑他遇溺沉入海底，朋友遂落海尋找其下落，同時致電報案。

救援船隻駛至現場搜索，並將陳男救起，但他已經奄奄一息，沒有任何反應。政府飛行服務隊直升機奉召到場把陳吊起，急送往東區醫院搶救，可惜他於下午約1時宣告死亡。警員經初步調查後，相信陳遇溺身亡，溺斃原因待查。據了解，陳男居於深水埗長沙灣道，鄰居對其認識不深。

外籍男失足墮崖骨折危殆 此外，昨晨10時許，一名57歲外籍男子與一批友人出海，且登上北果洲遊覽。期間，事主在景點「大炮石」意外失足，跌落約4米下懸崖，頭部受傷及腳部骨折，同行友人見狀慌忙報案。

救援船隻接報到場拯救，政府飛行服務隊直升機亦出動協助，並把事主救起送往東區醫院治療，情況危殆。

果洲群島位於清水灣以東，而「大炮石」則是北果洲島上一主要景點，石柱呈巨大六角柱體，由島嶼東岸的峭壁橫向凸出，狀似一支大炮指向遠方，惟有行山人士提醒，該處附近風化碎石較多，沿峭壁攀至石柱有一定危險。

至下午3時許，一對父子於西貢曝罟灣海面划獨木舟時，年約5歲半兒子突然不適暈倒，父親見狀將獨木舟划回岸兼報案。救護員奉召到場時，男童已回復知覺，經初步治理後，他被送往將軍澳醫院作進一步治療，事發原因有待調查。