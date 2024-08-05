座駕撞坡翻側 司機爬出報案

【本報訊】荃灣有私家車自炒。昨日凌晨零時許，一名男子駕駛私家車，沿屯門公路往九龍方向行駛，當駛出荃灣北支路落斜時懷疑失控，撞向路邊山坡後翻側，姓葉（30歲）男司機手及頸部受傷一度被困車內，其後自行爬出報案求助。救護員到場為傷者包紮後，將其送往仁濟醫院治理。警員正調查意外經過及原因。