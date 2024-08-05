6座電動的士將上場 車隊盼扭轉業界形象

冀乘客坐得舒適 吸年輕司機入職 規管網約車及設立的士車隊，是近期社會熱話。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌與的士車行車主協會永遠會長兼主席鄭克和，接受電台節目訪問探討相關議題，包括分享政府向的士車隊發牌後的最新情況，以及對網約車平台規管的看法與分析。當中，業界透露星群的士擬於9月投入服務的車輛，為6座位電動車，並期望扭轉的士業界形象，吸納年輕司機入行。

政府近日批出5個的士車隊牌，鄭克和盼當局推出牌照後有監管，並指有競爭是好事，的士業界需要變革。他又指其星群的士公司日前公布擬於9月投入服務的6座位純電動豪華的士，均為Maxus Mifa 7電動車，希望其車隊清一色轉用Mifa 7，讓市民體驗。他指政府發牌予的士車隊的安排會令業界生態有很大變化，但整體表示歡迎，指現時的士個體戶多，如一盤散沙，發出5個牌照可讓個體戶慢慢歸隊陸續升級。

現有不少人選擇坐Uber，鄭克和指其舒適、服務態度好的模式，的士車隊亦應學習。他指若車隊司機賺到錢，便自動會有人加入。被問及旗下車隊獲發牌後的投放情況時，鄭指如一個車隊有300輛車，訓練司機、換車殼等花費便需過億元，很多東西均需配備。他亦提到近期多了年輕人入行，的士司機的年齡趨勢亦有所轉變，而收入變好亦會吸引很多年輕司機加入。

倡車隊制度提早一年內檢討 有關的士車隊牌照安排調節考慮因素，陳恒鑌指，需視乎的士車隊一年內是否能順利經營，以及乘客是否接受該模式運作過程中叫車或收費等設定。政府計劃實行該政策兩年後再作檢討，他則提出可將檢討時間提早，因政策實行一年後或會出現不夠車、車隊計劃擴展服務等，故建議一年內作檢討，兩年內再作決定如何繼續走下去，他希望政府可與業界同步。

被問到政府會否定期監察獲發牌的5間公司時，陳恒鑌指政府愈大力幫助，成功的機會亦更大。另一方面，政府不能只關注發牌，亦要留意全部的士服務，故早前建議政府多管齊下，以組合拳出擊。他指的士司機於9月將有扣分制，年底政府亦會檢視車隊制外的車，同時部分車亦會安裝車廂的「車Cam」，相信對的士服務會有幫助。而有聲音指措施推出太遲，他笑稱「說得太易，愛得太遲」。

另外，政府規管網約出租車平台訂定立法建議，及完善對非法出租和取酬的法例。陳指，政府最近提出會對該平台進行規管，因網約平台目前沒有任何法律的規管，以致出現不少非法載客取酬的情況。他指現時最大問題是沒有保險，若市民乘坐該類車輛出意外將無法獲賠。