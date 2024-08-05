財困燒炭 田灣邨婦獲救

【本報訊】香港仔田灣邨田麗樓姓何（56歲）婦人，昨日早上8時許在住所房間內燒炭，姓黃（26歲）女兒發現報案求助。救援人員趕至現場，證實何婦仍然清醒，遂交由救護車送往瑪麗醫院救治。據了解，何婦疑因金錢問題困擾而輕生。