生活不快 沙角邨翁墮斃

【本報訊】執法部門於前日傍晚6時許，接獲沙田沙角邨雲雀樓保安報案，指發現一名老翁倒臥在上址平台，懷疑他從高處墮下。警員接報到場，該名姓朱（87歲）老翁現場被證實死亡，經初步調查，相信朱翁從上址一走廊墮下。執法部門於現場檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。據了解，事主疑因生活問題不開心尋短。