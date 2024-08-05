「智方便」目標明年做到一網通辦

【本報訊】當局成立數字辦公室推動數字政策，以提高政府效率。新上任數字政策專員黃志光出席電視節目時表示，所有牌照或者要交表的政府服務均可在網上申請，下一步將在明年把所有要核實身份的政府服務放上「智方便」手機應用程式「一網通辦」，登記用戶日後可直接在程式中交申請。

黃志光續指，現時不同部門推出合共過百個手機應用程式，當中開發及維護成本可逾百萬元。而日後在「智方便」可以做到相關服務，不同部門不需要開發新的應用程式，開發及維護成本理論上會減少。不過他亦指出不會完全取代現有的應用程式，因有些服務或會很複雜，有獨立應用程式的需要，但相信數目並不會多。

擬強制部分服務網上申請 不過，黃志光亦指出現時只有不足一半市民登記了「智方便」，數目約為290萬。他表示已簡化登記程序，若使用具NFC功能手機，拍智能身份證就可讀取到個人資料登記，約一分鐘已可完成登記。他希望明年底登記人數增至逾400萬。

黃志光又指，大學申請一些津貼等服務已經開始只有網上申請，而稅務局亦會逐步強制企業等報稅時必須使用電子版本。當時機成熟一定會考慮強制某些政府服務須網上申請，不過亦強調最重要的目的是要方便市民。