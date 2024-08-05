誓投身新能源行業 港女生實習追夢

【本報訊】全球低碳轉型步伐加快，新能源及可再生能源發展愈來愈受重視，而本港在技術開發和應用上仍有積極角色。有港青身體力行，修讀碩士課程研究新能源材料，並於本港能源企業實習吸取經驗，希望把知識應用到新能源發展。

新能源近年成為全球關鍵產業，00後女生沈嘉霖關注環境議題，特別留意太陽能、風能等可再生能源發展動態，於是決心投身能源行業，並於去年考入清華大學深圳國際研究生院，修讀材料與化工碩士課程，研究範疇正是在本港不算熱門的新能源材料。她趁今年暑假，參加港府推出的「企業內地與海外暑期實習計劃」，到煤氣公司位於深圳的港華能源研究院實習，協助研究新能源開發，包括可持續航空燃料（SAF）的調研，並期望畢業後可加入該公司，利用材料及化工的知識，參與開發更多新能源項目，如氫能、綠甲醇等。

煤氣第4年支持計劃 煤氣公司表示，今年已是第4年支持「企業內地與海外暑期實習計劃」，過去為約60名學生提供實習機會，今年則共取錄5名實習生，到內地進行8星期暑期實習，涵蓋燃氣業務及可再生能源業務，涉及工程技術、市場部、研究院及開發管理等部門。