聲音轉換成文字 校對偵察發警報 防長者墮電騙裝置 高中組發明奪冠

【本報訊】電話卡實名制推行至今已約年半，電騙個案卻愈發猖獗，長者更容易跌入騙局得不償失。「香港學生科學比賽2024」昨日舉行決賽暨頒獎禮，其中迦密主恩中學就發明一個名為「『耆』逢敵『守』」的裝置，並奪得高中組（發明品）的冠軍。參賽隊伍表示有見長者容易遇上電話騙案，於是發明裝置實時把電話聲音轉換成文字，並透過內置關鍵字進行校對，如過程中發現潛在騙案，裝置便會發出圖像警報，同時亦會向長者家人透過即時通訊軟件WhatsApp及電子郵件發送提示，以防止長者受騙。

初中組「助穿脫褲子」勝出 今年比賽以「生活啟發創意·科學實踐創新」為主題，「可持續發展」為副題，旨在鼓勵學生勇於探索科學及科技，以創意思維推動社會創新發展，並有超過200支本地隊伍提交作品。除上述發明品獎項外，高中組（研究項目）的冠軍則由伊利沙伯中學舊生會中學的隊伍奪得，研究團隊發現大麥蟲能攝食塑膠，於是透過研究分析大麥蟲對於不同塑膠的消化能力，以尋求生物降解塑膠的可能性。

科學比賽另設初中組（發明品），冠軍由天主教培聖中學的隊伍以「『除除』善友」奪得，作品利用簡單機械裝置，幫助行動不便的長者能夠自行穿脫褲子，減少長者受傷的機會，同時守護他們的自尊心與尊嚴；而協恩中學隊伍則以『「酪」在其裝』贏得初中組（研究項目）冠軍，團隊透過實驗研究出酪梨種子能夠成為脫氧劑，同時亦可製成一個天然包裝膜，為食品保鮮提供一個更天然的選擇。

比賽合辦機構香港青年協會總幹事徐小曼致詞時表示，十分欣賞參賽學生運用科學和創科知識解決社會難題。她認為，學生日後在創科或其他領域發展，都應該具備同理心，並了解他人的處境。她期望學生能保持熱心，同時保持對學習科學的熱情，相信學生的努力和創造力將會為社會帶來改變。