當局叫企業創新救急 議員斥唔係齋講就得

港股低走4年 質疑無招應變 雖然今年第二季本地生產總值（GDP）按年有溫和增長，但財金官員昨指旅客及市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費帶來壓力，認為企業要靈活創新，或可創造新的商業模式，以及找準刺激消費的時點，更好滿足消費者的需求，便可增加生意量。有議員指「經濟好唔係講就得，做生意要睇數字」，指政府需要讓市民有信心，也有議員指表示香港股市已經低迷了4年，質疑政府為何仍然「無所應對」。

財金官員在網誌中指出，目前本港整體經濟狀況尚算平穩，繼續保持增長，而拉動本港經濟的「三頭馬車」中，貨物出口第二季繼續按年升7.6%，投資開支亦升6%，支持今年第二季本地生產總值按年增長3.3%；但旅客及市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費帶來壓力。

至於如何提高消費額，該官員認為企業只要能匯聚資源、靈活創新，甚至創造新的商業模式，就可以開創新的機遇。而抓準刺激消費的時點，例如最近的奧運熱潮，又或各種主題式的大型活動，加上高質素的產品和服務，配合更多宣傳推廣和優惠，更好滿足消費者的需求，便可以幫助增加生意量。

倡鬆綁提振資本市場 對於拓展商機方面，該官員指政府官員外訪可鞏固傳統與香港關係密切的市場的投資者和資金，同時開拓具潛質的新市場、新資金來源，又指香港的國際化優勢突出，與不同地方有廣泛的商務和人脈關係，一直以來在國際經貿中的角色獨特，在不同風浪中保持強大韌力。

議員陳仲尼表示，香港股市長期維持在17,000點左右、樓價連番創新低，市場氛圍差影響消費者信心，也讓企業做生意更艱難，他指要吸引市民留港消費，企業、店舖需要提升服務質素，而政府雖然表示股市受地緣政治影響，但股市已經低走4年，質疑政府為何仍「無所應對」，他建議當局應拆牆鬆綁，提振資本市場。

議員江玉歡表示，市民對消費的信心有問題，香港整體營商環境較差，她舉例指多名不知內情的小商戶先後於去年與一中間人公司簽下分租文件，惟今年第二季起，遭啟德郵輪碼頭營運商以欠租為由入稟法庭，有小商戶遭迫遷、有人遭封舖。

江指「經濟好唔係講就得，做生意要睇數字」，而政府雖然近期有多個短期活動，但她認為短期活動不能幫助香港，而是需要有長遠設施和文化，做好長遠策略。