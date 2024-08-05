蛾蟲襲榕樹 回落至千宗

【本報訊】朱紅毛斑蛾肆虐本港，有傳媒指相關害蟲正蠶食香港四分之一細葉榕古樹。本報記者昨日到九龍公園視察，發現多棵榕樹樹幹已被包上一層草蓆，告示指該些樹木已噴灑除害劑，提醒市民切勿觸摸，惟記者在場未有發現朱紅毛斑蛾幼蟲。發展局數據則指，有關榕樹受蛾蟲影響的報告，已由2021年高峰期逾4,000宗，大幅回落至現時約1,000宗。

九龍公園草蓆包樹幹捉蟲 有傳媒指九龍受蛾蟲侵襲古樹達53棵，約九成是首受蟲害，當中51棵屬細葉榕，其中位於九龍塘雅息士道休憩公園的4棵古樹更全部受災，樹木專家憂慮政府防治措施不到位。不過，發展局就指榕樹及一些昆蟲並存是常見生態現象，朱紅毛斑蛾幼蟲多以啃食榕樹葉維生，蛾蟲繁殖周期因近年氣候變化而變得頻繁，發展局與相關部門會繼續以專業的作業方式應對蛾蟲問題，並會適時徵詢專家顧問的意見，在有需要時調節相關的病蟲害預防及控制措施。

記者昨日到九龍公園視察，發現園內多棵榕樹的樹幹底部位置，被包上一層草蓆，用以捕捉於樹幹活動的蛾蟲，以緩減蛾蟲對榕樹影響。而康文署也在相關樹幹上張貼告示，提醒市民切勿觸摸，因該些植物已噴灑除害劑。至於相關朱紅毛斑蛾的蹤影，記者在場巡視多個位置，以及觀察各榕樹的樹幹後，均未有發現相關成蟲或幼蟲，現場有許多市民在公園散步，未見有人對於各榕樹的保護措施特別關注。