劏房女煲燶食物惹祝融 5貓獲救1失蹤

旺角6小時發生兩宗火警，當中花園街一劏房女住戶，昨凌晨開爐煮食後離家，疑煲燶食物釀成火警，居民驚聞燒焦氣味自行疏散兼報案。消防趕至開喉迅速把火撲滅，並救出5隻貓咪，幸好牠們均安然無恙。此外，前晚亞皆老街一間賓館房間亦有床褥起火冒煙，消防救熄經調查後，相信床邊有插蘇短路起火，焫着床褥引發火警，起火原因無可疑。

昨日凌晨2時許，花園街168號低層一劏房冒出濃煙，多名住客吸入煙味後，知道發生火警紛紛致電報案，同時自行疏散落樓下暫避。消防接報後到場，出動一隊煙帽隊及開動一條喉撲救，迅速將火救熄。消防在起火劏房內救出兩大3小的貓咪，其中一大一小貓咪需放入發泡膠箱及袋內集中提供氧氣給其呼吸。

火警中無人受傷，涉事劏房姓李（40歲）女戶主返回現場助查，她其後帶同被救出的5隻貓咪登上愛協車輛離開現場。據了解，涉事單位間有6個劏房，涉事劏房女住戶於事發前開爐煮食，其後未有熄火而離開住所，後來因煲燶食物引起火警。消息指，女住戶共飼養了6隻貓咪，消防救出其中5隻，另一隻則失去蹤影未知其情況。

插蘇短路焫着床褥焚賓館 另外，前日晚上8時許，執法部門接報指亞皆老街83號先施大廈樓上一單位失火，消防趕赴現場後迅速拖喉灌救，未幾把火勢撲熄。幸火警中無人受傷，亦毋須疏散，其後消防在單位內射水降溫。火警期間，有大廈住客攜同兩隻愛貓逃生，走至大廈對開地面暫避。據悉，起火單位位於大廈14樓的一間賓館，消防經初步調查後，相信房間有插蘇短路起火，並焫着床褥釀成火警，起火原因無可疑。