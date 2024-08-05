全民運動日 康樂設施免費使用

【本報訊】適逢巴黎奧運，運動熱情傳遍全城。為鼓勵市民恒常參與體能活動、鍛煉體魄及促進家庭關係，康樂及文化事務署昨舉辦全民運動日。除康文署轄下多項康樂設施開放予大批市民免費使用外，亦有市民參與在十八區指定體育館舉辦的多元化免費康體活動，同時重點推廣一些奧運體育項目，加深市民對奧運項目的認識。但有市民表示不知道免費，認為政府宣傳不足。

家長不知情 籲多做宣傳 全民運動日下，在蒲崗村道的體育館，不少家長帶同子女到場參與，有小朋友試玩劍擊運動；有市民則打乒乓球。公眾游泳池亦毋須預約，按先到先得方式安排入場。在沙田賽馬會泳池，不少入場的市民指，事前不知道可免費進場，覺得人流與平日差不多。另在摩士公園的足球場，亦有家長不知道可以免費入場，表示如知道免費，會嘗試預訂室內籃球場，讓兒子體驗籃球運動。該些家長認為政府應透過新聞、電視或網上等途徑，多做相關宣傳，讓更多人可以受惠。

今年全民運動日繼續以「日日運動半個鐘，健康快樂人輕鬆」為口號，並以「親子體能 與你『童』行」為重點項目。今年網上亦有示範影片，內容包括適合不同年齡人士參與的「親子活力操」，如運用豆袋，訓練小朋友的平衡及親子循環訓練等。另設置電子虛擬運動攤位、舉辦新興運動和「城市運動」體驗活動，包括近年廣受青少年歡迎的卡巴迪及3人籃球運動，以鼓勵不同年齡人士積極參與運動，啟發體育潛能。

十八區指定體育館亦舉行免費康體活動，包括健康講座、體育示範活動等；其中在指定場地，設有親子運動，10多間機構亦首次同日舉辦多項陸上及水上免費活動，或免費開放康樂設施。