劍擊總教練感可惜 但理解尊重

鄭兆康

【本報訊】就江旻憓昨日在社交平台宣布告別全職運動員生涯一事，劍擊港隊總教練鄭兆康表示感到不捨及可惜，但認為對方是經過深思熟慮才作出決定，並會支持及尊重。對於江旻憓的未來發展方向，鄭希望留給她自己交代，不想作任何預測。

鄭兆康就江旻憓宣布告別全職劍擊運動員生涯一事作回應指，對於江走到人生職業生涯最高峰時退下來，感到不捨及可惜，但相信她並不是突然心血來潮，且與家人商量後才做決定。鄭兆康又表示無論江有甚麼決定，他都會理解、尊重及支持。

仍可以其他身份接觸劍擊 對於江旻憓的未來發展方向，鄭兆康希望留給她自己交代，並形容即使江退出全職運動員生涯，仍可以很多種身份或形式接觸劍擊運動，他認為甚麼可能性都有，不想作出預測。

鄭兆康又指出，對香港劍壇發展感到樂觀，而劍擊隊有很多具潛質的運動員，相信能不斷輸出人才。鄭指，當年接手培訓江旻憓時，她的成績都未算很突出，強調她是經過多年長期刻苦訓練，才有現時的成就。