工作體驗計劃 650高中生提升自信

【本報訊】青少年發展企業聯盟舉辦的「青少年工作體驗計劃」踏入第10年，聯盟主席陳龔偉瑩昨日表示，今屆較去年多200個名額，共有650名高中生參與，逾400間中小企及政府機構提供實習崗位，醫療護理行業實習最多人選擇，選擇金融行業實習的亦有不少。她指出，參與工作體驗可提升青少年對前路的自信心，幫助他們發掘自己的興趣。

逾450企業機構 醫護最搶手 「青少年工作體驗計劃」於2014年推出，截至2023年已有約2,500名青少年受惠。 陳龔偉瑩在電台節目表示，今年工作體驗計劃有逾450間涵蓋各行各業的中小企及政府機構支持提供實習崗位，較去年多200個名額，根據他們的興趣及潛能，甚至是較冷門的行業，提供一星期的工作體驗。她回想10年前參與的同學較乏自信，不敢揀選專業行業實習，擔心英文程度不足以應付等，令她感到震驚。但時至今日青少年任何行業都夠膽量去嘗試。近3年最多人選擇到醫療護理行業實習，亦有不少學員選擇金融行業。

有參與計劃的跨境上學學員表示，過往的生活只來往深圳住所及粉嶺的學校，最多只到學校附近社區，形容是「兩點一線」，但參與工作體驗後，對接觸新事物有更多勇氣，往返工作場所每日來回花5小時亦十分值得。亦有獲派到軟件工程公司的同學稱，最大得着是完成工作後的成功感，擴寬了人脈，自信心及溝通能力亦提升。